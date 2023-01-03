Стали известны подробности обмена пленными с участием Медведчука и азовцев*

По данным источника Hurriyet, обмен проходил в аэропорту Анкары, а переговоры - в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Журналисты сообщают, что стороны некоторое время вели «взаимный торг».

«Когда настал день "икс", российская сторона выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона "Азов"* остались в Турции, Украина его приняла», - цитирует публикацию REN TV.

В момент обмена в аэропорте Анкары приземлились самолеты России и Турции. В российском находились командиры «Азова», в украинском - Медведчук. После приземления представители Украины поднялись на российский борт в присутствии сотрудников турецкой разведки, представители российской стороны - на борт украинского лайнера.

Обмен состоялся без осложнений, стороны соблюдают договоренности, командиры «Азова»* с тех пор находятся в Турции, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на просьбы журналистов и комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.

*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

