Стали известны подробности обмена пленными с участием Медведчука и азовцев*
Турецкое издание Hurriyet опубликовало подробности крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной, которое состоялось в сентябре 2022 года, когда были обменяны украинский политик Виктор Медведчук и пять командиров «Азова»*.
По данным источника Hurriyet, обмен проходил в аэропорту Анкары, а переговоры - в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. Журналисты сообщают, что стороны некоторое время вели «взаимный торг».
«Когда настал день "икс", российская сторона выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона "Азов"* остались в Турции, Украина его приняла», - цитирует публикацию REN TV.
В момент обмена в аэропорте Анкары приземлились самолеты России и Турции. В российском находились командиры «Азова», в украинском - Медведчук. После приземления представители Украины поднялись на российский борт в присутствии сотрудников турецкой разведки, представители российской стороны - на борт украинского лайнера.
Обмен состоялся без осложнений, стороны соблюдают договоренности, командиры «Азова»* с тех пор находятся в Турции, пишет Газета.ru.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на просьбы журналистов и комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.
*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано террористическим и запрещено на территории РФ.
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