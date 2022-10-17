«110 на 110». Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110.

В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене Медведчука

По его словам, Киеву отдают в основном женщин.

«Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», - написал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПленныеДенис Пушилин
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