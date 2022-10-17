«110 на 110». Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной

По его словам, Киеву отдают в основном женщин.

«Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», - написал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены, сообщает Ura.ru.