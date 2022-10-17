«110 на 110». Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110.
По его словам, Киеву отдают в основном женщин.
«Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», - написал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
- Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric
- В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией
- В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»
- Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись В Тамбовской области
- Захарова объяснила желание Борреля провести расследование против Ирана
- Германия ужесточила получение визы для россиян
- Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему
- Власти Украины не рассматривают нейтральный статус страны
- СМИ: В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона» из-за клеветы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru