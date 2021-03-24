Ни мира, ни статуса. Раскрыты разногласия Москвы и Киева по Донбассу

По всей видимости речь идёт именно о том пакете предложений, который от имени Москвы 20 марта по итогам видеоконференции представителей «нормандской четверки» направил странам-участницам замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Помимо перечисления инициатив он обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня, а также предложил сторонам изменить порядок проведения заседаний: по его идее, председательствовать на переговорах по очереди должны были все четыре страны (Россия, Украина, Франция и Германия).

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на это, что предложения Москвы носят «манипулятивный характер» и что Киев «ни при каких условиях не может согласиться с предложениями». При этом конкретной критики положений так и не прозвучало.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал неприемлемым предложенный принцип ротации на переговорах «нормандской четверки», при котором функцию председателя по очереди выполнял бы каждый из четырех участников.

«Германия и Франция принимают участие в переговорах потому, что они наблюдатели, а не участники конфликта. Также ОБСЕ ведет заседание трехсторонней контактной группы. Мы можем тоже сказать — давайте по очереди: Россия, Украина, ОБСЕ, но тогда рушится вся система оценок, участников и ответственности конкретных сторон: кто совершает агрессию, где идет война, кто ведет войну. Все рушится и все становятся равны в оценках. Так нельзя! Ни Франция, ни Германия, как и ОБСЕ не имеют никакого отношения к войне с Украиной, поэтому им и поручено, будучи незаинтересованной стороной, вести заседания», — пояснил Кравчук.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выразил мнение, что главная ошибка Украины по вопросу Донбасса заключается в том, что Киев не хочет контактировать с представителями непризнанных республик. По его мнению, только прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР могут привести к разрешению конфликта.

«В этом случае начался бы непосредственный диалог с учётом интересов жителей Донбасса. Речь идёт о политических, экономических, социальных правах, гуманитарной составляющей. Если придёт понимание, что всё это надо учитывать, тогда конфликт в Донбассе будет завершён. До тех пор, пока не будет этого понимания и готовности вступить в прямой диалог, ситуация будет фактически неразрешима», — считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться один на один с российским коллегой Владимиром Путиным, если не удастся провести полноформатный саммит «нормандской четверки».

Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе, советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил НСН, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.

«Для конструктивной встречи, тем более, на уровне лидеров, должны быть хоть какие-то проекты, которые могут хоть в какой-то части содействовать урегулированию в Донбассе. Однако, минимум последние полгода, украинская сторона не представила ни одного продуктивного проекта в этом плане. Происходит только откровенная радикализация, попытки разрушить любой переговорный формат», — считает Мирошник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 марта сообщал, что в графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» в апреле.

