Ни мира, ни статуса. Раскрыты разногласия Москвы и Киева по Донбассу
Украина показала свой вариант урегулирования в Донбассе, но сделала это без уважения к самопровозглашённым республикам и даже на предложила им согласование.
«Нормандская четверка» разработала финальный мирный план урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Однако в проектах мирных инициатив Франции и Германии, а также их украинской и российской версии оказалось много несовпадений, пишет «Коммерсант». Соглашения разделены на так называемые кластеры, которые затем планируется передать в трехстороннюю контактную группу в виде рекомендаций для разработки там «дорожной карты».
Украинский и российский проекты, основанные на этом документе, более детальны. Они отличаются как числом пунктов в кластерах и последовательностью шагов, так и механикой согласования рекомендаций к предполагаемому мирному плану.
Украина, в частности, предлагает кластеры, которые представители ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) в своих комментариях назвали противоречащими минским договоренностям. Речь также идет о нежелании Киева верифицировать режим прекращения огня и в каком бы то ни было контексте упоминать «особый статус» Донбасса. Кроме того, Киев не хочет отдавать документ на утверждение Донецку и Луганску, считая, что принять мирный план может «нормандская четверка». Москва, в свою очередь, настаивает: именно в Трехсторонней контактной группе представители Киева, ДНР и ЛНР должны принять дорожную карту и одобрить её.
По всей видимости речь идёт именно о том пакете предложений, который от имени Москвы 20 марта по итогам видеоконференции представителей «нормандской четверки» направил странам-участницам замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Помимо перечисления инициатив он обвинил Украину в отказе соблюдать режим прекращения огня, а также предложил сторонам изменить порядок проведения заседаний: по его идее, председательствовать на переговорах по очереди должны были все четыре страны (Россия, Украина, Франция и Германия).
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на это, что предложения Москвы носят «манипулятивный характер» и что Киев «ни при каких условиях не может согласиться с предложениями». При этом конкретной критики положений так и не прозвучало.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН назвал неприемлемым предложенный принцип ротации на переговорах «нормандской четверки», при котором функцию председателя по очереди выполнял бы каждый из четырех участников.
«Германия и Франция принимают участие в переговорах потому, что они наблюдатели, а не участники конфликта. Также ОБСЕ ведет заседание трехсторонней контактной группы. Мы можем тоже сказать — давайте по очереди: Россия, Украина, ОБСЕ, но тогда рушится вся система оценок, участников и ответственности конкретных сторон: кто совершает агрессию, где идет война, кто ведет войну. Все рушится и все становятся равны в оценках. Так нельзя! Ни Франция, ни Германия, как и ОБСЕ не имеют никакого отношения к войне с Украиной, поэтому им и поручено, будучи незаинтересованной стороной, вести заседания», — пояснил Кравчук.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выразил мнение, что главная ошибка Украины по вопросу Донбасса заключается в том, что Киев не хочет контактировать с представителями непризнанных республик. По его мнению, только прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР могут привести к разрешению конфликта.
«В этом случае начался бы непосредственный диалог с учётом интересов жителей Донбасса. Речь идёт о политических, экономических, социальных правах, гуманитарной составляющей. Если придёт понимание, что всё это надо учитывать, тогда конфликт в Донбассе будет завершён. До тех пор, пока не будет этого понимания и готовности вступить в прямой диалог, ситуация будет фактически неразрешима», — считает он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться один на один с российским коллегой Владимиром Путиным, если не удастся провести полноформатный саммит «нормандской четверки».
Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе, советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил НСН, что для встречи президентов России и Украины сейчас нет никаких оснований.
«Для конструктивной встречи, тем более, на уровне лидеров, должны быть хоть какие-то проекты, которые могут хоть в какой-то части содействовать урегулированию в Донбассе. Однако, минимум последние полгода, украинская сторона не представила ни одного продуктивного проекта в этом плане. Происходит только откровенная радикализация, попытки разрушить любой переговорный формат», — считает Мирошник.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 марта сообщал, что в графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» в апреле.
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