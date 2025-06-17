Депутат ЛДПР Ярослав Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции, выступив с критикой руководства ЛДПР и председателя партии Леонида Слуцкого. Об этом НСН сообщила заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.

Нилов ранее написал в соцсетях, что принципиальных людей выкидывают из ЛДПР, а активных членов объявляют неугодными. Он добавил, что его имя почему-то не фигурирует на официальном сайте партии. Центральный аппарат объяснил этот факт безучастностью депутата в политике.