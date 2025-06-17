«Партию раздирают интриги»: Депутат Нилов и руководство ЛДПР обменялись обвинениями
Окружение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого создает проблемы партии, заявил НСН депутат от фракции Ярослав Нилов. Центральный аппарат в ответ обвинил его в нарушении дисциплины.
Депутат ЛДПР Ярослав Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции, выступив с критикой руководства ЛДПР и председателя партии Леонида Слуцкого. Об этом НСН сообщила заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.
Нилов ранее написал в соцсетях, что принципиальных людей выкидывают из ЛДПР, а активных членов объявляют неугодными. Он добавил, что его имя почему-то не фигурирует на официальном сайте партии. Центральный аппарат объяснил этот факт безучастностью депутата в политике.
«Мы действительно неоднократно фиксировали нарушения внутрипартийной этики со стороны депутата Нилова. Сегодня он не участвует в партстроительстве, не курирует региональные отделения. Решением Съезда сформирован Высший Совет без членства Нилова. Без его участия в процессах партстроительства ЛДПР добивается успехов на выборах, растет уровень доверия избирателей. Пост председателя комитета в Думе он занимает в рамках партийной квоты. Партия в канун выборов должна быть единой в своих идеях, смыслах, идти единым курсом. Мы также учитываем и реакцию наших депутатов и активистов, которые единогласно осудили позицию депутата Нилова. Его действиям будет дана оценка на уровне Высшего Совета партии», — подчеркнула Кавшар.
Сам Нилов заявил НСН, что отвечает за свои слова и обвинил окружение Слуцкого в манипуляциях и интригах.
«Мне по-человечески Слуцкого жалко, поскольку он стал жертвой интриг со стороны своего окружения. Не может человек, находящийся в списках «Единой России», командовать ЛДПР и ее партийными процессами. Ситуация зрела давно, но когда начались публичные угрозы физической расправой и последовательные необоснованные исключения людей, пришлось написать такой пост. Я могу обосновать каждую строчку. Жаль, что окружение теперь манипулирует председателем, плетет интриги и формирует точки напряжения и конфликты. Сейчас оно заставляет региональных координаторов писать посты по техзаданию. До этого исключили нашего координатора партии в Курске. Депутаты Думы последнего созыва из нашей фракции стали ими благодаря голосам курян, в том числе. То есть, благодаря работе отделения. Так происходит по всей стране, это ненормальная ситуация. Я в ЛДПР с 1997 года и я депутат, я продолжу работать в том же режиме, а что остается делать?» — резюмировал он.
Ранее координатор Курского регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов в разговоре с НСН опроверг раскол местного представительства партии.
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