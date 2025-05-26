Утром 26 мая 2025 года в сети появился видеоролик с участием бывшего члена Курского отделения партии Владимира Федорова. Депутат был исключен 19 мая за «низкую вовлечённость в помощь жителям региона в период оккупации ВСУ, а также периодическое нарушение устава ЛДПР и неисполнение решений руководящих органов партии». В новом обращении он заявил, что якобы 100 членов ЛДПР готовы покинуть ее ряды, так как партия потеряла свои идеалы. Он добавил, что все заявления уже были направлены в центральный аппарат в Москву. Как оказалось, почти все участники видеоролика являются знакомыми опального политика, а не однопартийцами.

«На распространяемом видео – друзья, родственники и сотрудники самого Федорова. Заявления о выходе из партии в региональное отделение ЛДПР не поступали. На прошлой неделе принято порядка 80 заявлений о вступлении в партию: волонтёры, активисты, участники СВО – настоящие патриоты России и Курской области. Что касается распространяемой информации, мы связались с нашими партийцами – подавляющее большинство из них заявили, что не намерены покидать ЛДПР и шокированы попытками манипуляции их именем», — сообщил Томанов.

Он добавил, что Федоров пытался обманом заставить покинуть партию многих сотрудников.

«Многие из партийцев рассказали, что Владимир Федоров и его “сподвижники” обзванивали наших партийцев, просили написать заявление под предлогом “перерегистрации” или других вымышленных причин, некоторые в это поверили. Курское региональное отделение ЛДПР продолжает свою работу в интересах жителей региона, оказывая поддержку гражданам и доставляя гуманитарную помощь в приграничные районы Курской области, включая наших военнослужащих. Мы остаёмся верны принципам и наследию Владимира Вольфовича Жириновского, неустанно защищая права и интересы людей, и призываем Федорова, хоть он и не член ЛДПР, но еще депутат, которого избрали люди, лучше заняться делом», — отметил координатор регионального отделения.

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