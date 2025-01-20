«Интересная тема»: Нилов заявил, что в ЛДПР обсудят запуск «мемкоина» Жириновского

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выпуске нового официального «трамповского мемкоина» в стране OFFICIAL TRUMP 18 января. Уже к 19 января криптовалюта выросла в цене в четыре раза. Запуск позволил Трампу менее чем за сутки заработать более 25 миллиардов долларов. Вслед за ним его супруга Меланья тоже сообщила о запуске собственной криптовалюты $MELANIA. Нилов заявил, что в ЛДПР обсудят подобную практику.

«Я лично считаю, что тема интересная, мы ее обязательно обсудим с экспертным профессиональным сообществом. У нас депутат Андрей Луговой занимается вопросом криптовалюты. Мы эту тему с ним обязательно обсудим и посмотрим, насколько реально все это было бы реализовать. Пока разговоров о "мемкоине" Жириновского я не слышал», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, Трамп является успешным бизнесменом, с которого можно было бы брать пример.

«Дональд Трамп пришел в политику из бизнеса. Он очень прагматичный, прозорливый, умеет зарабатывать деньги, иначе не был бы таким богатым. Трамп читал курсы на телевидении, посмотрите, какую огромную армию выпускников он воспитал, сколько людей благодаря его знаниям и опыту сумели заработать огромные деньги. Он еще не стал официально президентом, инаугурация впереди, однако весь мир уже каждый день обсуждает ту или иную инициативу Трампа. Предложив свою криптовалюту, он смог ее монетизировать. Можно брать этот опыт в качестве практического пособия, как надо зарабатывать, что такое криптобизнес», - заключил он.

В 2023 году фракция ЛДПР в рамках Петербургского международного экономического форума представила нейросеть «Жириновский». Как уточняли в партии, базой для искусственного интеллекта стали более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, напоминает «Радиоточка НСН».

