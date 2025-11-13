Только личный контакт: Трамп нашел повод не ехать на саммит G20
Трамп не понимает, чем саммит G20 выгоден самой Америке, такая риторика созвучна также Китаю и России, заявил НСН Павел Кошкин.
Американский лидер Дональд Трампом отказом ехать на саммит G20 дает понять, что скептически относится к глобальному управлению и выбирает личные переговоры с лидерами стран, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20 в ЮАР, сообщают СМИ. Отсутствие председателя КНР, так же как отсутствие американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, означает, что встреча пройдёт без лидеров крупнейших мировых экономик. Кошкин объяснил, что объединяет США, Китай и Россию в этом случае.
«Трамп позиционирует себя протекционистом, который скептически относится к глобальным управлениям, саммитам, союзам. Это его риторика. Другой вопрос, что он это делает под предлогом притеснения прав человека в ЮАР. Это надуманный предлог, который больше характерен для демократов. Он дает понять, что для него интересы США более важны, чем глобальная экономика. Трамп не понимает, чем выгодна эта встреча самой Америке. Такая риторика созвучна также Китаю и России. Страны дают понять, что без Трампа там тоже нечего делать, какой смысл», - пояснил он.
По его словам, Трамп дал понять и европейским коллегам, что будет договариваться только с позиции выгоды для США.
«Трамп считает, что проще договориться на уровне личных контактов с лидерами, не через саммиты. А многосторонние встречи – это ненужное бремя. Это логичное продолжение политики Трампа на глобальной арене. С европейцами Трамп тоже пытается говорить на двустороннем уровне. США готовы вести диалог с Европой только с позиции выгоды для американцев. Это не демократы, для которых важны все эти институты, мероприятия, демократические ценности, которые выливаются в саммиты и так далее. Для Трампа это все не так важно», - заключил собеседник НСН.
Встреча «большой двадцатки» намечена на 22-23 ноября, она состоится в Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет. Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом.
