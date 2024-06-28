США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
Беспилотники и самолеты США продолжают патрулирование акватории Черного моря над нейтральными водами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона США Сабрину Сингх.
«Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законом», — подчеркнула она.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных Сил принять «меры оперативного реагирования на провокации» со стороны Вашингтона.
В свою очередь первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил в интервью НСН, что американские беспилотники в Черном море можно глушить средствами радиоэлектронной борьбы. Однако сделать это непросто, отметил он, поскольку дроны находятся над нейтральными водами, а значит, оборонное ведомство будет пытаться по-другому пресекать действия США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru