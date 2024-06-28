Белоусов поручил принять меры из-за интенсивных полетов дронов США над Черным морем
Интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем возросла, что доказывает все большую вовлеченность Вашингтона и НАТО в конфликт на Украине на стороне Киева. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, дроны ведут разведку и целеуказания высокоточному западному оружию, поставляемому ВСУ, для ударов по объектам в РФ. Полеты американских БПЛА повышают вероятность инцидентов в воздухе с летательными аппаратами Воздушно-космических сил, возрастает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с РФ.
«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — подчеркнули в Минобороны.
Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных Сил принять «меры оперативного реагирования на провокации».
Ранее СМИ сообщили об уничтожении американского дрона RQ-4B Global Hawk, который вел разведку над Черным морем. В Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы сбитом БПЛА, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru