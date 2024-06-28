Сбивать или глушить? Генерал Стаськов о «щекотливых» дронах США над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу «принять меры оперативного реагирования на провокации» стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. Интенсивность их полетов возросла, причем американские беспилотники «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию Украины для нанесения ударов по объектам России», указали в военном ведомстве. Стаськов отметил, что американские БПЛА будут поражать над Черным морем.



«Раз министр поставил задачу, значит будут приниматься соответствующие меры по поражению этих беспилотников, хотя они сами не находятся в наших водах. Здесь довольно щекотливые моменты, но раз задача поставлена, то будут уничтожать. Вообще, мы их сбивать не можем, но, думаю, будут искать другие способы, как их наказать, если действительно установили тот факт, что они корректируют удары украинских дальнобойных ракет. Мы можем глушить их средствами РЭБ, но для этого надо держать авиацию в воздухе, так как они летают иногда на высоте выше 16 км. Глушить их получится только на подлете», - сказал собеседник НСН.

Ранее СМИ сообщили об уничтожении американского дрона RQ-4B Global Hawk, который вел разведку над Черным морем. В Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы сбитом БПЛА, напоминает «Радиоточка НСН».

