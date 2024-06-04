Беспилотник США после пропажи с радаров у Крыма улетел в Румынию

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk, который пропал с радаров над Черным морем возле Крыма, направился в Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Flightradar.

Согласно данным портала, беспилотник с бортовым номером 10-2045 исчез с радаров вблизи полуострова Крым, после чего был обнаружен у восточного побережья Черного моря. После короткого разворота он направился в сторону Румынии, где завершил свою миссию.