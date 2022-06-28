США запретили ввоз золота из России

В сообщении говорится, что запрет не касается случаев, которые предусмотрены законом, а также при наличии лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Также исключение составляет российское золото, которое на момент ввода санкций находится за пределами России.

Ранее Минфин США объявил о новых санкциях против российских компаний и граждан, в том числе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.