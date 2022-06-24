Блинкен считает, что россияне вскоре почувствуют санкции в повседневной жизни
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что россияне вскоре почувствуют санкции в повседневной жизни. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Блинкена, россияне «не смогут покупать то, что они покупали в последние 20 или 30 лет».
Он также отметил, что Запад намерен ужесточить санкции в отношении РФ в целях скорейшего завершения конфликта на Украине. Блинкен считает, что уровень безработицы вырастет, будет сокращено производство и прекратится доступ к кредитом.
Санкции в отношении РФ вводятся после начала военной операции страны на территории Украины.
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