Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что россияне вскоре почувствуют санкции в повседневной жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Блинкена, россияне «не смогут покупать то, что они покупали в последние 20 или 30 лет».

Он также отметил, что Запад намерен ужесточить санкции в отношении РФ в целях скорейшего завершения конфликта на Украине. Блинкен считает, что уровень безработицы вырастет, будет сокращено производство и прекратится доступ к кредитом.

Санкции в отношении РФ вводятся после начала военной операции страны на территории Украины.