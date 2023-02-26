США запретили поставлять в Россию смартфоны и холодильники

В список добавили смартфоны дороже $300, а также фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины, тостеры, проигрыватели виниловых дисков, электронные весы стоимостью больше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.

Всего в список внесли 276 пунктов.

Как сообщалось ранее, американский Минфин добавил в санкционный список 22 гражданина и 83 юридических лица в РФ.

