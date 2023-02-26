США запретили поставлять в Россию смартфоны и холодильники

Власти Соединенных Штатов в рамках антироссийских санкций расширили перечень «предметов роскоши», на которые распространяются экспортные ограничения, сообщает ТАСС.

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В список добавили смартфоны дороже $300, а также фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины, тостеры, проигрыватели виниловых дисков, электронные весы стоимостью больше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.

Всего в список внесли 276 пунктов.

Как сообщалось ранее, американский Минфин добавил в санкционный список 22 гражданина и 83 юридических лица в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииСмартфоны
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