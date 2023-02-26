США запретили поставлять в Россию смартфоны и холодильники
Власти Соединенных Штатов в рамках антироссийских санкций расширили перечень «предметов роскоши», на которые распространяются экспортные ограничения, сообщает ТАСС.
В список добавили смартфоны дороже $300, а также фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины, тостеры, проигрыватели виниловых дисков, электронные весы стоимостью больше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.
Всего в список внесли 276 пунктов.
Как сообщалось ранее, американский Минфин добавил в санкционный список 22 гражданина и 83 юридических лица в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 071 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+11 208 / сут.
- СМИ: мосты на Украине не пригодны для западных танков
- Подростки избили человека в Москве
- Жители Рима протестовали против антироссийских санкций
- США запретили поставлять в Россию смартфоны и холодильники
- Эксперт: cанкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ
- Кандидат в президенты США заявил об ослаблении страны из-за помощи Украине
- В Мордовии в автоаварии погибли четыре человека
- Попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу
- В Британии предрекли усиление роли ВКС России в спецоперации
- Москалькова высказалась о санкциях Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru