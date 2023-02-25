Минфин США расширил список антироссийских санкций

Минфин США расширил санкции в отношении России, в ограничительные списки добавили 22 гражданина и 83 юридических лица. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Госдеп расширил пакет санкций против России

В министерстве назвали новый пакет санкций «самым значительным до настоящего времени». Как отметили в американском Минфине, ограничения «еще больше изолируют Россию от международной экономики», а также подрывают возможности РФ по получению капитала, материалов и технологий для спецоперации на Украине.

Под санкции попали в том числе руководители регионов РФ, предприниматели, предприятия авиакосмического сектора, производители электроники и углеродного волокна. Также санкции распространяются на финансовые организации, в частности, банк «Уралсиб», Московский кредитный банк, МТС банк и другие.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииМинфин
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