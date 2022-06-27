США закроют американские технологии для поддерживающих РФ компаний
Вашингтон введёт санкции против компаний, поддерживающих Россию: их планируют лишить доступа к американским технологиям, в том числе полупроводникам. Об этом говорится в заявлении американского Белого дома.
Какие именно компании попадут в список, пока не уточняется. Вместе с тем указано, что США введут блокирующие санкции против военных российских госкомпаний и исследовательских организаций оборонной сферы, а также против тех, кто помогает России уклоняться от уплаты налогов.
В Вашингтоне рассчитывают, что глобальный импорт в Россию товаров со всего мира снизится на 40%. В заявлении, приуроченным к саммиту G7 с участием украинского лидера Владимира Зеленского, утверждается, что ВВП России по итогам года сократится на двузначное число, а инфляция превысит 20%. Банк России в июньском обзоре прогнозировал инфляцию по итогам года в 14-17%.
Кроме того, упомянут факт первого с 1998 года дефолта России по внешним обязательствам. Опрошенные НСН экономисты считают его искусственным и полагают, что США, добившись технического дефолта, стремятся показать эффективность принимаемых санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru