США выступили за введение миротворцев в Донбасс

Введение международных сил в Донбасс может стать промежуточным шагом в процессе урегулирования вооруженного конфликта в регионе, которое в конечном счете должно привести к восстановлению полного контроля Киева. Такое мнение высказал в интервью изданию «Зеркало недели» временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Дипломат отметил, что над этим работал в том числе и бывший спецпредставитель США Курт Волкер. Идея введения миротворцев актуальна и сейчас, считает Тейлор.



Миссию в Донбассе должен утвердить Совет безопасности ООН, добавил американец. Тейлор при этом добавил, что и США, и другим странам придется выделить деньги на формирование миротворческого контингента в Донбассе.

В декабре 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что в Донбасс могут войти миротворцы, если Минские соглашения исчерпают себя.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН заявил, что в состав миротворческой миссии могли войти норвежцы, финны, шведы или швейцарцы как представители стран, которые не участвуют в конфликтах.

