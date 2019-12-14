МИД Украины захотел миротворцев ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может допустить миротворческие силы ООНФ на территорию Донбасса. Это произойдет при условии того, что Минские соглашения исчерпают себя. Об этом Пристайко сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя… тогда мы будем обращаться к следующему шагу… это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия», — заявил министр.