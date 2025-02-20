СМИ: США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7

США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7 по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

Как отмечает издание, в противном случае Штаты угрожают «сорвать традиционную демонстрацию единства».

Залужный или Арестович? Выборы на Украине состоятся под давлением Трампа и оппозиции

Ранее сегодня сообщалось, что США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Документ, подготовленный к третьей годовщине начала ввода российских войск на Украину 24 февраля, требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».

Авторами проекта стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, передает РИА Новости. США в этом списке нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры