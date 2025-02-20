СМИ: США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7
США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7 по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
Как отмечает издание, в противном случае Штаты угрожают «сорвать традиционную демонстрацию единства».
Ранее сегодня сообщалось, что США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Документ, подготовленный к третьей годовщине начала ввода российских войск на Украину 24 февраля, требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».
Авторами проекта стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, передает РИА Новости. США в этом списке нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru