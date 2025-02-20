США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции Генассамблеи ООН по Украине
США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Документ, подготовленный к третьей годовщине начала ввода российских войск на Украину 24 февраля, требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».
Авторами проекта стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, передает РИА Новости. США в этом списке нет.
Американский глава Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что верит в урегулирование конфликта вокруг Украины за год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru