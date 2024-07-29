США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки

Уже 55 человек госпитализированы после ЧП с поездом под Волгоградом Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова оценён в 1,3 млрд рублей Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородчиной Экс-начальник ЦСКА Барышев приговорён к 13 годам по коррупционному делу Сиротами в РФ на сегодня числятся около 30 тысяч детей