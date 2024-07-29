США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки
29 июля 202419:34
Пентагон сообщил о выделении Киеву военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда оборонной поддержки Украины.
В новом пакете вооружений будут переданы ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды.
Это будет сделано дополнительно к объявленному ранее пакету на 200 миллионов долларов, в рамках которого оборудование спишут из старых запасов.
Ранее сообщалось, что Париж отправит Киеву 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru