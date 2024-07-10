США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО

ВСУ во вторник атаковали более 10 населенных пунктов Курской области Начальнику кадрового главка Минобороны Кузнецову продлили арест МИД РФ пообещал асимметричный ответ на запрет российских СМИ в Черногории Трамп назовёт кандидата в вице-президенты в ближайшие дни Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв первую ракетку