США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО
10 июля 202405:35
Соединенные Штаты и их союзники обязуются выделить Киеву более $1 млрд, сообщает RT.
Средства предназначены на укрепление систем противовоздушной обороны Украины.
Помощь оказывается коалицией из более 50 государств.
Ранее американский президент Джо Байден после заявлений об ударе РФ по Киеву пообещал укрепить ПВО Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru