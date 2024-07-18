СМИ: в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки

Новая партия вооружений может быть доставлена Вооруженным силам Украины до конца текущего года, отмечает газета «Известия».

В мае газета Point сообщила, что Франция провела интенсивный курс по управлению гаубицами Caesar для 45 украинских военнослужащих. В течение 2023 года Франция обучила 350 украинских солдат использованию своей артиллерии, а в целом предоставила военную подготовку для 10 тыс. украинцев, передает «Радиоточка НСН».

