СМИ: в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки
Франция собирается предоставить новый пакет помощи для , сообщает France 3.
Париж отправит Киеву 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. В новый пакет помощи также будут включены противотанковые ракеты, грузовики и радиолокационные системы, сообщает телеканал.
Новая партия вооружений может быть доставлена Вооруженным силам Украины до конца текущего года, отмечает газета «Известия».
В мае газета Point сообщила, что Франция провела интенсивный курс по управлению гаубицами Caesar для 45 украинских военнослужащих. В течение 2023 года Франция обучила 350 украинских солдат использованию своей артиллерии, а в целом предоставила военную подготовку для 10 тыс. украинцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru