США передадут новый пакет военной помощи Украине

США перечислят новый пакет военной помощи Украине стоимостью до $200 млн, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщило агентство Reuters.

В Пентагоне заявили, что США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot

Политик отметил, что в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов, а также артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что Париж отправит Киеву 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка.

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ФОТО: РИА Новости
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