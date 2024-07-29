США передадут новый пакет военной помощи Украине
29 июля 202418:49
США перечислят новый пакет военной помощи Украине стоимостью до $200 млн, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщило агентство Reuters.
Политик отметил, что в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов, а также артиллерийские снаряды.
Ранее сообщалось, что Париж отправит Киеву 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru