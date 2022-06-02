США ввели санкции против Захаровой, Мордашова и Ролдугина

В чёрный список также попали глава Минстроя РФ Ирэк Файзуллин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко, глава ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов и его сыновья, глава ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, виолончелист Сергей Ролдугин и другие.

Кроме того, США ввели санкции в отношении «Северстали», АО «Аргумент, ООО «Алгоритм», ООО «Гелиос», ООО «Норд Марин», ООО «Яхт-Трейд» и других, а также семи яхт и трёх самолётов.

Ранее Постпреды ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отключение Сбербанка от SWIFT, а также ограничения в отношении представителей силовых структур, бизнесменов и сотрудников СМИ, в том числе председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алины Кабаевой.