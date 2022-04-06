США ввели санкции против Собянина и Беглова
Американский Минфин опубликовал в среду очередной список граждан России, против которых вводятся санкции США, сообщает ТАСС.
Попали в него, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Кроме них в черном списке значатся - глава российского Минфина Антон Силуанов и руководитель администрации президента Антон Вайно, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава таможенной службы России Владимир Булавин и другие.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru