США ввели санкции против Собянина и Беглова

Американский Минфин опубликовал в среду очередной список граждан России, против которых вводятся санкции США, сообщает ТАСС.

Попали в него, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Кроме них в черном списке значатся - глава российского Минфина Антон Силуанов и руководитель администрации президента Антон Вайно, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава таможенной службы России Владимир Булавин и другие.

Ранее США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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