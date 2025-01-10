США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»

Также в стоп-листе Минфира США заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.

На сайте Минфина отмечается, что США поменяли политику санкций: теперь под них может попасть любое лицо за факт работы с российским ТЭК.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня допустил, что администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции в отношении России. По его мнению, уходящая американская администрация намерена оставить «максимально тяжелое наследие» в двусторонних отношениях команде избранного президента Дональда Трампа.



