США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»
Минфин США расширил санкционный список против России. В него вошли совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.
Под санкции попали в том числе «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз», а также страховые компании «Альфастрахование» и «Ингосстрах». В целом США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, говорится в сообщении американского ведомства.
Также в стоп-листе Минфира США заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.
На сайте Минфина отмечается, что США поменяли политику санкций: теперь под них может попасть любое лицо за факт работы с российским ТЭК.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня допустил, что администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции в отношении России. По его мнению, уходящая американская администрация намерена оставить «максимально тяжелое наследие» в двусторонних отношениях команде избранного президента Дональда Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru