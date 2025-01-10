СМИ: В новый пакет санкций США против РФ войдут 180 танкеров

Новый пакет антироссийских санкций США будет направлен против нефтяного сектора России. В него войдут около 180 нефтяных танкеров, перевозящих нефть, а также десятки трейдеров, две крупные компании и их руководители, пишет Reuters со ссылкой на документ Минфина США.

Песков допустил, что Байден введет новые антироссийские санкции

В нем отмечается, что Соединенные Штаты намерены ввести «одни из самых жестких санкций» против нефтяной промышленности РФ.

Агентство отметило, что не смогло подтвердить подлинность документа, попавшего в распоряжение журналистов.

Ранее Reuters сообщило, что уходящий президент США Джо Байден введет новые санкции в отношении России, о решении будет объявлено на этой неделе.


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ФОТО: РИА Новости
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