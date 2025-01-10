Песков допустил, что Байден введет новые антироссийские санкции
Москва допускает, что администрация президента США Джо Байдена введет новые санкции в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что уходящая американская администрация попытается оставить «максимально тяжелое наследие» в двусторонних отношениях команде избранного президента США Дональда Трампа. Новую партию ограничений могут ввести «в русле этих усилий».
«До того, как этого не произошло, вряд ли возможно что-либо комментировать серьезно», — указал пресс-секретарь.
Ранее СМИ сообщили, что Байден уже на этой неделе введет новые антироссийские санкции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru