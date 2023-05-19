США ввели против России новые экспортные ограничения

В частности, в перечень были внесены строительные материалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт, антиквариат, алкоголь, часы, лодки, оборудование для пищевой промышленности и прочее.

«Добавленные в список 1224 промышленные изделия теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», - указали в Минторге США.

Ранее власти Великобритании объявили о вводе санкций в отношении ещё 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией, сообщает RT.

