США ввели против России новые экспортные ограничения
Министерство торговли США расширило список экспортных ограничений против России и Белоруссии на 1200 позиций, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В частности, в перечень были внесены строительные материалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт, антиквариат, алкоголь, часы, лодки, оборудование для пищевой промышленности и прочее.
«Добавленные в список 1224 промышленные изделия теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», - указали в Минторге США.
Ранее власти Великобритании объявили о вводе санкций в отношении ещё 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru