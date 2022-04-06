Володин: «Адские» антироссийские санкции США не сработали

Володин напомнил, что американский Минфин запретил Москве оплачивать госдолг из замороженных валютных резервов; при этом в Белом доме заявили, что РФ «должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом».

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам», — подчеркнул Володин.

Как отметил политик, санкции против РФ подрывают доверие к доллару, сокращается его доля в мировых расчетах, и это «начало конца монополии» американской валюты.

