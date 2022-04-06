Володин: «Адские» антироссийские санкции США не сработали

«Адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятое [президентом РФ] Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал председатель Думы в своем Telegram-канале.

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Володин напомнил, что американский Минфин запретил Москве оплачивать госдолг из замороженных валютных резервов; при этом в Белом доме заявили, что РФ «должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом».

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам», — подчеркнул Володин.

Как отметил политик, санкции против РФ подрывают доверие к доллару, сокращается его доля в мировых расчетах, и это «начало конца монополии» американской валюты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииВячеслав Володин
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