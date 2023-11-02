США ввели экспортные ограничения против структур в России и Узбекистане

Министерство торговли США ввелл экспортные ограничения против 12 структур в России и одной в Узбекистане.

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