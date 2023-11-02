В США четырех россиян арестовали по делу об экспорте товаров двойного назначения

«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта», — указали в ведомстве.

Россиянам вменяют незаконные поставки микроэлектроники, в том числе полупроводников и интегральных микросхем, связанным с военными РФ конечным пользователям, отмечает «Свободная пресса». Экспорт оценили в $7 млн, пишет Ura.ru.

По данным первого заместителя министра юстиции - генерального прокурора Штатов Лизы Монако, задержанные могли использовать «псевдонимы и подставные компании».

