В США четырех россиян арестовали по делу об экспорте товаров двойного назначения
Четырех россиян арестовали в США по обвинению в незаконном экспорте технологий двойного назначения для использования в военных целях. Об этом сообщает американский Минюст.
«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта», — указали в ведомстве.
Россиянам вменяют незаконные поставки микроэлектроники, в том числе полупроводников и интегральных микросхем, связанным с военными РФ конечным пользователям, отмечает «Свободная пресса». Экспорт оценили в $7 млн, пишет Ura.ru.
По данным первого заместителя министра юстиции - генерального прокурора Штатов Лизы Монако, задержанные могли использовать «псевдонимы и подставные компании».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru