Боррель заявил, что ЕС и США переживают несогласованный развод
Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о разногласиях во взглядах Европы и США. Он назвал наступившую ситуацию «несогласованным разводом между двумя сторонами Атлантики». По его мнению, это «глубокий и идеологический развод».
Президенту США Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, сказал экс-глава евродипломатии в интервью радиостанции Cadena SER.
Разногласия стали особенно заметны на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14–16 февраля, отметил Боррель.
Также он заявил, что требование Трампа к Киеву передать США право на добычу редкоземельных минералов – это «грабеж». По словам Борреля, Вашингтон фактически требует «заплатить за уже оказанную помощь» материальными ресурсами.
Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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