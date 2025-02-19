Боррель заявил, что ЕС и США переживают несогласованный развод

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о разногласиях во взглядах Европы и США. Он назвал наступившую ситуацию «несогласованным разводом между двумя сторонами Атлантики». По его мнению, это «глубокий и идеологический развод».

Президенту США Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, сказал экс-глава евродипломатии в интервью радиостанции Cadena SER.

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Разногласия стали особенно заметны на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14–16 февраля, отметил Боррель.

Также он заявил, что требование Трампа к Киеву передать США право на добычу редкоземельных минералов – это «грабеж». По словам Борреля, Вашингтон фактически требует «заплатить за уже оказанную помощь» материальными ресурсами.

Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.


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ФОТО: EPA / ТАСС
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