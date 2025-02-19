Боррель заявил, что ЕС и США переживают несогласованный развод

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о разногласиях во взглядах Европы и США. Он назвал наступившую ситуацию «несогласованным разводом между двумя сторонами Атлантики». По его мнению, это «глубокий и идеологический развод».

Президенту США Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, сказал экс-глава евродипломатии в интервью радиостанции Cadena SER.