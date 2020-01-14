США внесли молдавского олигарха Плахотнюка в санкционный список

Как отметил американский чиновник, внесение Плахотнюка в «черный список» стало следствием его коррупционной деятельности. По словам Помпео, действия Плахотнюка оказали негативное влияние на правовые основы Молдавии. Госсекретарь подчеркнул, что США стоит на стороне Молдавии в борьбе с коррупцией.

Ранее в России летом 2019 года Плахотнюку были предъявлены заочные обвинения в контрабанде, сбыте наркотиков и создании ОПГ.

