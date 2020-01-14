США внесли молдавского олигарха Плахотнюка в санкционный список
В санкционный список США попал один из богатейших граждан Молдавии и экс-лидер "Демократической партии" страны Владимир Плахотнюк. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Как отметил американский чиновник, внесение Плахотнюка в «черный список» стало следствием его коррупционной деятельности. По словам Помпео, действия Плахотнюка оказали негативное влияние на правовые основы Молдавии. Госсекретарь подчеркнул, что США стоит на стороне Молдавии в борьбе с коррупцией.
Ранее в России летом 2019 года Плахотнюку были предъявлены заочные обвинения в контрабанде, сбыте наркотиков и создании ОПГ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Иране сообщили о втором самолете в небе в момент крушения украинского лайнера
- Путин и Меркель обсудили тему Ливии по телефону
- В «Столото» отвергли обвинения в мошенничестве при розыгрыше миллиарда
- РФ уступила Исландии в матче ЧЕ по гандболу
- Independent: Россия заинтересована в Ливии с целью давления на Европу и Турцию