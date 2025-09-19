Маткапитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит новую версию проекта закона о прогрессивной шкале материнского капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова.
По его словам, предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего - до 1,5 млн рублей. «Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — заявил депутат.
Парламентарий отметил, с целью создания многодетных семей необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей.
Ранее стало известно, что Минтруд изменит механизм материнского капитала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
