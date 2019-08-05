В Молдавии не верят в наказание Плахотнюка
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН объяснил, почему дело Плахотнюка является политическим.
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. По данным правоохранительных органов, сейчас он находится в США. Адвокаты предпринимателя называют возбужденное в России против него дело политическим.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН согласился с юристами Плахотнюка.
«Все, что касается Влада Плахотнюка, это политическое дело в том смысле, что он не просто так оказался в США. Думаю, ему дали гарантии безопасности, поэтому Штаты его приютили. Удастся ли его вернуть, я сомневаюсь. Плахотнюк останется в Соединенных Штатах целым и невредимым. Складывается впечатление, что новая власть не спешит разбираться с этими узурпаторами, командой Плахотнюка. Они спокойно находятся в Молдавии», - сказал он.
По мнению общественника, власти Молдавии должны добиваться экстрадиции бывшего главы Демпартии.
«Мы все знаем, к чему команда Плахотнюка привела нашу страну. Молдова как страна изнасилована. Люди устали, многие уехали за пределы, на заработки. Все, кто участвовал в этом беспределе, должны быть наказаны. Новая власть должна делать все возможное, чтобы добиться экстрадиции Влада Плахотнюка, чтобы он понес справедливое наказание», - подчеркнул он.
Ранее Плахотнюк был обвинен в причастности к покушению на убийство политика Ренато Усатого и выводе денег из России. В 2017 году он был объявлен в международный розыск.
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