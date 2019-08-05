В Молдавии не верят в наказание Плахотнюка

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков. По данным правоохранительных органов, сейчас он находится в США. Адвокаты предпринимателя называют возбужденное в России против него дело политическим.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН согласился с юристами Плахотнюка.

«Все, что касается Влада Плахотнюка, это политическое дело в том смысле, что он не просто так оказался в США. Думаю, ему дали гарантии безопасности, поэтому Штаты его приютили. Удастся ли его вернуть, я сомневаюсь. Плахотнюк останется в Соединенных Штатах целым и невредимым. Складывается впечатление, что новая власть не спешит разбираться с этими узурпаторами, командой Плахотнюка. Они спокойно находятся в Молдавии», - сказал он.