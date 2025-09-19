Над Крымом уничтожили четыре беспилотника ВСУ
19 сентября 202507:39
Четыре беспилотника ВСУ нейтрализовали за минувшую ночь в Крыму. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении.
Ведомство уточнило, что были ликвидированы БПЛА самолетного типа.
Накануне военные сбили три дрона ВСУ в Белгородской, Брянской и Воронежской областях, пишет Ura.ru.
