В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки

Подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи задержали в Новосибирске, злоумышленник признался, что ему предложили совершить преступление за деньги. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Возгорание и повреждение оборудования вышки произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Полицейские обнаружили на месте зажигалку и остатки горюче-смазочного материала. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники МВД и ФСБ установили и задержали подозреваемого в поджоге - 18-летнего жителя Новосибирского района.

По словам злоумышленника, он получил задание поджечь базовую станцию за вознаграждение в переписке в мессенджере. Задержанный фиксировал свои действия на камеру и отправил видеоотчет анонимному куратору. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии, фигуранту может грозить 10-20 лет заключения.

Ранее в Перми поместили под домашний арест 15-летнего подростка, которого подозревают в покушении на поджог релейного шкафа, пишет Ura.ru.

