В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки
Подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи задержали в Новосибирске, злоумышленник признался, что ему предложили совершить преступление за деньги. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Возгорание и повреждение оборудования вышки произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Полицейские обнаружили на месте зажигалку и остатки горюче-смазочного материала. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники МВД и ФСБ установили и задержали подозреваемого в поджоге - 18-летнего жителя Новосибирского района.
По словам злоумышленника, он получил задание поджечь базовую станцию за вознаграждение в переписке в мессенджере. Задержанный фиксировал свои действия на камеру и отправил видеоотчет анонимному куратору. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии, фигуранту может грозить 10-20 лет заключения.
Ранее в Перми поместили под домашний арест 15-летнего подростка, которого подозревают в покушении на поджог релейного шкафа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
- История и традиции: Как в России отметят Рождество Пресвятой Богородицы
- В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки
- Южная Корея поставила в Россию максимум машин с 2021 года
- Над Крымом уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября
- Маткапитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
- СМИ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине
- Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru