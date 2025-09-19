Южная Корея поставила в Россию максимум машин с 2021 года

Россия за восемь месяцев года увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимума за четыре года, до 618,7 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни республики.

В январе-августе компании РФ ввезли южнокорейских машин в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Этот показатель стал наибольшим с 2021 года.

Больше всего было ввезено авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 млн долларов), с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 млн), с бензиновым на 1-1,5 литра (34,2 млн) и до 1 литра (6,7 млн).

Крупнейшими покупателями машин из Южной Кореи в 2025 году стали США (20,3 млрд долларов), Канада (3,7 млрд), Австралия (1,9 млрд). Россия занимает в этом списке 12 место.

Между тем Япония в июле увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 372% по сравнению с прошлым годом, пишет Ura.ru.

