Южная Корея поставила в Россию максимум машин с 2021 года
Россия за восемь месяцев года увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимума за четыре года, до 618,7 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни республики.
В январе-августе компании РФ ввезли южнокорейских машин в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Этот показатель стал наибольшим с 2021 года.
Больше всего было ввезено авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 млн долларов), с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 млн), с бензиновым на 1-1,5 литра (34,2 млн) и до 1 литра (6,7 млн).
Крупнейшими покупателями машин из Южной Кореи в 2025 году стали США (20,3 млрд долларов), Канада (3,7 млрд), Австралия (1,9 млрд). Россия занимает в этом списке 12 место.
Между тем Япония в июле увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 372% по сравнению с прошлым годом, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
- История и традиции: Как в России отметят Рождество Пресвятой Богородицы
- В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки
- Южная Корея поставила в Россию максимум машин с 2021 года
- Над Крымом уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября
- Маткапитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
- СМИ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru