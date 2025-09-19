В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября

Внесудебное взыскание неоспариваемых налоговых долгов с граждан начнет действовать в России с 1 ноября. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».

Новация коснется физлиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, с долгами по налогам и сборам, страховым взносам, штрафами или пенями.

«Внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — подчеркнула Леонова.

В течение полугода со дня истечения срока уплаты долга налоговики смогут принять решение о его взыскании, уведомив гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг либо заказным письмом. Указанные в уведомлении суммы можно оспорить в любой момент до взыскания, для этого необходимо подать заявление на перерасчет или жалобу.

Как отметила финансист, изменения позволят разгрузить судебную систему и ускорить процесс взыскания задолженностей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что россияне с задолженностью за коммунальные услуги могут списать ее через процедуру банкротства, пишет Ura.ru.

