В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября
Внесудебное взыскание неоспариваемых налоговых долгов с граждан начнет действовать в России с 1 ноября. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».
Новация коснется физлиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, с долгами по налогам и сборам, страховым взносам, штрафами или пенями.
«Внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — подчеркнула Леонова.
В течение полугода со дня истечения срока уплаты долга налоговики смогут принять решение о его взыскании, уведомив гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг либо заказным письмом. Указанные в уведомлении суммы можно оспорить в любой момент до взыскания, для этого необходимо подать заявление на перерасчет или жалобу.
Как отметила финансист, изменения позволят разгрузить судебную систему и ускорить процесс взыскания задолженностей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что россияне с задолженностью за коммунальные услуги могут списать ее через процедуру банкротства, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября
- СМИ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине
- Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой
- В масле, твороге и кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир
- Минфин закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%
- В России количество малоимущих может увеличиться на 100 тысяч человек
- СМИ: Дети Киркорова вернулись учиться в Россию после элитной школы в Дубае
- Разоблачивший Умерова журналист Дуган заявил, что недвижимость в США не оформлена на него
- В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%
- В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru