В России заочно предъявлено обвинение Плахотнюку

Бывшему лидеру «Демократической партии» Молдавии Владимиру Плахотнюку предъявлены заочные обвинения в контрабанде, сбыте наркотиков и создании ОПГ. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Отмечается, что также обвинения предъявлены доверенному лицу Плахотнюка, Константину Цуцу. Оба обвиняются в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Также следствие утверждает, что Плахотнюк стал лидером наркосиндиката не позднее 2012 года.

Ранее стало известно, что Владимир Плахотнюк ушел в отставку с поста лидера Демократической партии Молдавии. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал предположение, что Плахотнюк, таким образом, хочет отвлечь внимание, чтобы затем вновь вернуться в политику.

