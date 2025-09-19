История и традиции: Как в России отметят Рождество Пресвятой Богородицы
Православные 21 сентября отметят Рождество Пресвятой Богородицы. В материале НСН – история великого праздника, традиции, обряды и народные приметы.
Православные христиане отпразднуют Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября (8 сентября по григорианскому календарю). Этот день связан с рождением матери Господа Иисуса Христа. Это непереходящий праздник, который в этом году выпадает на воскресенье. В материале НСН – история праздника, обряды и традиции.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРАЗДНИКА
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – это полное название праздника. Событие описано в Церковном Предании, детали мы знаем из «Протоевангелия Иакова», апокрифа II века.
В нем рассказывается, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет, но у них не было детей, что стало причиной горя в семье.
В один день Иоаким пришел на служение в Храм, где ему отказали в приношении жертвы. Священник объяснил ему, что он не «создал потомства». После этой новости супруг уединился в пустыне, где совершал молитвы. Его жена Анна также молилась, не выходя из дома. В предании говорится, что во время молитвы им одновременно явился ангел и сообщил радостную новость: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».
После этого Анна зачала ребенка. Как пишет Протоевангелие Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила». Супруги после этого чудесного случая обещали посвятить ребенка Богу, дочь назвали Марией, она была отдана в храм, где служила до 18 лет.
А дом Иоакима и Анны — одна из христианских достопримечательностей Иерусалима. Располагался он в северо-восточной части Иерусалима, сегодня это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот.
Православные верующие и католики спорят о том, где стоял знаковой дом, поэтому верующие построили монастырь и базилику на расстоянии 70 метров друг от друга. Сегодня православный монастырь святой Анны — место паломничества для многих христиан мира.
В Москве также есть храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Примечательно, что в Библии про этот праздник нет никаких упоминаний.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
Сам праздник Рождества Богородицы верующие начали отмечать только в V веке. Сегодня он является одним из самых важных для христиан.
Считалось, что празднование этого события неразрывно связано с осмыслением всем мировой истории человечества, так как без рождения Марии на свет не смог бы появиться Иисус Христос.
В наши дни в этот праздник в храмах проводятся специальные литургии, чтобы почтить Богородицу, вспомнить смыслы этого события, проникнуться атмосферой духовного пути каждого человека и его предназначения.
В этот день принято молиться за семью, за рождение детей и здоровье близких. Конечно, праздник принято проводить в кругу семьи, но не забывать про нужды окружающих. Верующие люди всегда совершают добрые дела в этот день, почитая Богородицу.
Также в этот праздник рекомендуется избегать конфликтов и споров, не проявлять злобу, а наоборот быть снисходительным к людям вокруг, даже если они совершают какие-то ошибки, провоцируют скандалы.
Есть и народные традиции, которые не рекомендуют заниматься в этот день физическим трудом, рукоделием. Но при этом собирать плоды с огорода или сада в этот день считается благословенным занятием, которое благоприятно влияет на здоровье.
Исторически так сложилось, что именно в этот день народ завершал жатву и другие полевые работы. В духовном смысле это означает завершение важного этапа, обновление и переход в новую реальность.
Хозяйки в этот день готовят праздничные блюда из нового урожая, также принято готовить пироги и супы из рыбы.
Существуют и народные приметы, которые напрямую связаны с этим праздником:
· Если утром 21 сентября не выпала роса, стоит ждать зимы без обилия я снега, если день начался с тумана – будет дождливая осень в этом сезоне
· Если в этот день стоит ясная погода без дождя, такой «характер» будет до конца осени, а также зимой
· Иней на траве – сигнал к холодному октябрю
· Красный закат или рассвет в этот день по традиции означает приближение сезона дождей
· Если на деревьях много паутины, до конца сентября будет стоять хорошая погода без осадков
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
- История и традиции: Как в России отметят Рождество Пресвятой Богородицы
- В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге сотовой вышки
- Южная Корея поставила в Россию максимум машин с 2021 года
- Над Крымом уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В России внесудебное взыскание долгов начнет действовать с 1 ноября
- Маткапитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
- СМИ: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru