США изучают возможность новых санкций против РФ

Власти США заявили, что изучают новые возможные санкции против РФ из-за военной операции на территории Украины. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.

По ее словам, беседы о новых пакетах санкции ведутся с европейскими союзниками на постоянной основе. Между тем, Йеллен не стала называть какие-то конкретные решения.



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