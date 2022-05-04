США изучают возможность новых санкций против РФ
4 мая 202219:38
Власти США заявили, что изучают новые возможные санкции против РФ из-за военной операции на территории Украины. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.
По ее словам, беседы о новых пакетах санкции ведутся с европейскими союзниками на постоянной основе. Между тем, Йеллен не стала называть какие-то конкретные решения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru