Президент Мексики отказался вводить санкции против России
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что мексиканские власти по-прежнему не намерены вводить антироссийские санкции из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, Мексика выбрала нейтральную позицию и настаивает на мирном разрешении противоречий.
«Что касается санкций, то мы не планируем их вводить. Необходимо найти возможности для того, чтобы вести диалог и прийти к соглашению», - резюмировал Лопес Обрадор.
Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что введённые Западом санкции против России не устраивают многие страны, сообщает RT.
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