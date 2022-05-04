Президент Мексики отказался вводить санкции против России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что мексиканские власти по-прежнему не намерены вводить антироссийские санкции из-за конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

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По его словам, Мексика выбрала нейтральную позицию и настаивает на мирном разрешении противоречий.

«Что касается санкций, то мы не планируем их вводить. Необходимо найти возможности для того, чтобы вести диалог и прийти к соглашению», - резюмировал Лопес Обрадор.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что введённые Западом санкции против России не устраивают многие страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияМексика
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