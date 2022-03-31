США сняли санкции с российского «ОЗОН Банка»

Министерство финансов США объявило об исключении из санкционного списка российского ООО «ОЗОН Банк», сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что кредитная организация попала под ограничения за связь с «Совкомбанком». Данное решение было оспорено.

Ранее Минфин США объявил о вводе новых санкции против граждан России, отмечается, что попавшие в чёрный список физические и юридические лица РФ «связаны с киберактивностью».

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ФОТО: ru.myfin.by
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