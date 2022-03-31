США сняли санкции с российского «ОЗОН Банка»
31 марта 202218:20
Министерство финансов США объявило об исключении из санкционного списка российского ООО «ОЗОН Банк», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что кредитная организация попала под ограничения за связь с «Совкомбанком». Данное решение было оспорено.
Ранее Минфин США объявил о вводе новых санкции против граждан России, отмечается, что попавшие в чёрный список физические и юридические лица РФ «связаны с киберактивностью».
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31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru