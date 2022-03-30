Премьер-министр Нидерландов назвал условие ослабления санкций ЕС против России
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте назвал условие для ослабления европейских санкции в отношении России, сообщает агентство Reuters.
По его словам, для этого в мирном соглашении между Москвой и Киевом должно быть отдельно прописано, что Россия уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
При этом премьер-министр Нидерландов добавил, что даже этот шаг не будет означать автоматического снятия Брюсселем введенных ранее ограничений.
Ранее сенатор Андрей Климов предрек голод и рост цен в ЕС из-за антироссийских санкций.
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