США с партнерами обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

В ведомстве указали, что благодаря данным ограничениям сохранилась обеспеченность глобальных рынков, при этом нефтяные доходы России за январь-ноябрь 2023 года сократились на 32%.

Также в заявлении Минфина США говорится о новых корректировках, вносимых в механизм соблюдения ценового потолка. В частности, поставщиков услуг из стран коалиции обяжут получать подтверждения при каждом приёме или отгрузке нефти из россии.

«Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам ... делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок», - указали в ведомстве.

Ранее Евросоюз ужесточил требования по соблюдения потолка цен на российскую нефть, обязав компании извещать о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

