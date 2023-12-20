США с партнерами обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России
США и их союзники считают успехом потолок цен на российский нефтяной экспорт, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В ведомстве указали, что благодаря данным ограничениям сохранилась обеспеченность глобальных рынков, при этом нефтяные доходы России за январь-ноябрь 2023 года сократились на 32%.
Также в заявлении Минфина США говорится о новых корректировках, вносимых в механизм соблюдения ценового потолка. В частности, поставщиков услуг из стран коалиции обяжут получать подтверждения при каждом приёме или отгрузке нефти из россии.
«Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам ... делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок», - указали в ведомстве.
Ранее Евросоюз ужесточил требования по соблюдения потолка цен на российскую нефть, обязав компании извещать о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru