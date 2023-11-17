Reuters: стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

Причиной снижения цен названы санкции США против судовладельцев из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Влияние оказало и падение стоимости нефти на мировом рынке.

По данным Reuters, по состоянию на 17 ноября цена на Urals при доставке из портов Балтики упала до $58-$59 за баррель.

Министерство финансов США 16 ноября объявило о новых санкциях против РФ. Ведомство заявило, что причиной введения ограничений стали попытки российских компаний обойти потолок цен на нефть, отмечает «Радиоточка НСН».

