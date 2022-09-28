США продолжат вводить санкции против РФ каждые шесть недель

США в последнее время вводили новые санкции против России в среднем каждые шесть недель. Эти темпы должны сохраниться и в дальнейшем заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.

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На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США он рассказал, что в ближайшие месяцы санкционное давление Вашингтона будет сосредоточено на ключевых и уязвимых местах российской экономики, а также на военных цепочках поставок.

О'Брайен также предупредил, что в дальнейшем давление будет только нарастать. Так Вашингтон, по его словам, намерен добиться от Москвы изменения своей позиции по Украине.

Ранее Байден пригрозил ответить на референдумы ужесточением антироссийских санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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