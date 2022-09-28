США продолжат вводить санкции против РФ каждые шесть недель
США в последнее время вводили новые санкции против России в среднем каждые шесть недель. Эти темпы должны сохраниться и в дальнейшем заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.
На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США он рассказал, что в ближайшие месяцы санкционное давление Вашингтона будет сосредоточено на ключевых и уязвимых местах российской экономики, а также на военных цепочках поставок.
О'Брайен также предупредил, что в дальнейшем давление будет только нарастать. Так Вашингтон, по его словам, намерен добиться от Москвы изменения своей позиции по Украине.
Ранее Байден пригрозил ответить на референдумы ужесточением антироссийских санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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